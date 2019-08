Lange Rettungsaktion: Eine Million Liter für 300 Karpfen

Hennef (dpa/lnw) - Mit einer Pumpvorrichtung hat die Feuerwehr in Hennef (Rhein-Sieg-Kreis) einen nahezu ausgetrockneten Teich befüllt, um das Leben von mehr als 300 Karpfen zu retten. Der langwierige Rettungsversuch dauerte rund 24 Stunden bis Montagabend, sagte ein Sprecher der Einsatzkräfte. «Die Gefahr ist erstmal abgewandt.» Die Feuerwehr habe rund eine Million Liter Wasser in den großen Fischteich gepumpt. Die Schläuche, mit denen Wasser aus der Sieg geholt worden war, sollten am Montagabend abgebaut werden.

Von dpa