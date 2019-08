Landesamt: Jeder neunte Schüler in NRW ist Ausländer

Düsseldorf (dpa/lnw) - Jeder neunte Schüler an allgemeinbildenden Schulen in Nordrhein-Westfalen hat keinen deutschen Pass. Im vergangenen Schuljahr 2018/19 waren von insgesamt mehr als 1,9 Millionen Schülern 11,4 Prozent ausländische Kinder und Jugendliche, wie das Statistikamt IT.NRW am Montag mitteilte. Die größte Gruppe unter den ausländischen Schülern bildeten Syrer mit gut 19 Prozent - oder rund 42 000 Heranwachsenden. Zudem lernten jeweils etwa 17 000 Schüler mit irakischer und türkischer Staatsangehörigkeit an Grundschulen und weiterführenden Schulen in NRW. Außerdem rund 15 000 polnische und 13 000 rumänische Staatsangehörige.

Von dpa