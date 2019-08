Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein 29-Jähriger soll in einem Düsseldorfer Parkhaus versucht haben, seine Ehefrau umzubringen. Der Verdächtige sei mit der 25-Jährigen in seinem Auto unterwegs gewesen und plötzlich in das Parkhaus abgebogen, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag.

Von dpa