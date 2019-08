Stadtwerke fordern strenge Auflagen bei Innogy-Übernahme

Essen (dpa) - Mehrere Stadtwerke und Regionalversorger haben die EU-Kommission aufgefordert, die Übernahme der RWE-Tochter Innogy durch den Essener Energieriesen Eon zu untersagen. Zumindest müssten die Wettbewerbshüter Eon strenge Auflagen machen, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Appell. Die Regionalversorger befürchten, dass Eon nach der Innogy-Übernahme «Kampfpreise anbieten, kleinere Konkurrenten verdrängen und so den Markt verschließen» könnte.

Von dpa