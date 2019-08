Katja Gehrmann erhält Kinderbuchpreis für «Stadtbär»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Hamburger Illustratorin Katja Gehrmann (51) erhält den mit 5000 Euro dotierten Kinderbuchpreis 2019 des Landes Nordrhein-Westfalen. In ihrem Buch «Stadtbär» erzähle sie «kindgerecht und warmherzig eine originelle Geschichte über Anpassung, Anderssein und darüber, warum Solidarität nicht immer ganz leichtfällt», sagte Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) am Montag in Düsseldorf. Text und Illustration machten das Buch zu einer hervorragenden Geschichte für Leseanfänger.

Von dpa