Zehn Monate Haft für notorischen Flughafen-Dauergast

Bereits vor zwei Jahren war der arbeitslose Bäcker zwei Mal in gleicher Sache verurteilt worden. Nur einen Tag nach der ersten Verurteilung war er wieder am Flughafen aufgetaucht. Fünf Monate Haft hatte ihm das bereits eingebracht. Dennoch war er dem Airport als bevorzugtem Aufenthaltsort weiter treu geblieben. Die zehn Monate Haft bekam er am Montag wegen sieben weiterer Verstöße gegen das Hausverbot und des Diebstahls einer Flasche Korn.

Der Pole behauptete, das Hausverbot mangels ausreichender Deutschkenntnisse so verstanden zu haben, dass er dort nur betrunken nicht geduldet worden sei. Nüchtern habe er sich dagegen willkommen gefühlt: Mitarbeiter am Flughafen hätten ihm sogar Essen spendiert. Seiner Aussage zufolge hatte er nach dem unglücklichen Ende einer Liebesbeziehung angefangen zu trinken.