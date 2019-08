Herne: Schlange «wahrscheinlich» noch im Haus: Weiter Suche

Herne (dpa/lnw) - Die Suche nach einer entwischten Giftschlange in Herne geht weiter: Die Stadt geht davon aus, dass sie sich weiter in dem Wohngebäude aufhält, in dem sie am Sonntag im Treppenhaus gesichtet worden war. Die vier miteinander verbundenen Wohnhäuser bleiben bis auf Weiteres gesperrt, wie Ordnungsdezernent Johannes Chudziak am Dienstag in Herne sagte.

Von dpa