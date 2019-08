Ministerin will Straßenbaubeiträge in NRW nicht abschaffen

Die schwarz-gelbe Koalition plant, mit einer Gesetzesänderung, die Mitsprache der betroffenen Anlieger bei Straßenausbaumaßnahmen zu erhöhen, Härten bei Höchstbeiträgen zu kappen und großzügige Raten- sowie Stundungsregeln einzuführen. Die SPD-Opposition sieht den Gesetzentwurf als «Mogelpackung», der allenfalls kleine Änderungen bringe.

In NRW werden Grundstückseigentümer an den Kosten beteiligt, wenn das Straßennetz erneuert oder verbessert wird - oft in fünfstelliger, in Extremfällen sogar in sechsstelliger Höhe. Der Bund der Steuerzahler, über 50 Bürgerinitiativen und die SPD-Opposition kämpfen seit Monaten dafür, dem Beispiel vieler anderer Bundesländer zu folgen und die Gebühren abzuschaffen.

Kategorisch ausschließen wollte Scharrenbach das nicht. Die Koalition habe verabredet, die Bürger mit einem Förderprogramm zu unterstützen, antwortete sie auf die Frage nach möglicher Abschaffung der Beiträge in NRW. «Aber wir haben von vornherein gesagt, wir gucken uns nach ein paar Jahren an, wie sich das entwickelt.»