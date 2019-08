«Rheinische Post»: Moritz Döbler soll Chefredakteur werden

Düsseldorf (dpa) - Die «Rheinische Post» in Düsseldorf soll einen neuen Chefredakteur bekommen: Moritz Döbler, bislang Chefredakteur beim «Weser-Kurier» in Bremen, soll Michael Bröcker beerben, der zu dem Unternehmen Media Pioneer des Journalisten Gabor Steingart nach Berlin wechselt. Entsprechende Informationen des Branchendienstes «Horizont» wurden der Deutschen Presse-Agentur aus Verlagskreisen bestätigt. Demnach muss die Personalie am Dienstag noch vom Aufsichtsrat bestätigt werden.

Von dpa