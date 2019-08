Landesregierung will Volkshochschulen stärken

Düsseldorf (dpa/lnw) - Vom Hauptschulabschluss über den Integrationskurs bis zu Armenisch, Jonglieren oder Bauchtanz - all das bieten Volkshochschulen (VHS). Zum 100-jährigen Bestehen will die nordrhein-westfälische Landesregierung die Volkshochschulen in das digitale Zeitalter befördern. Dafür soll das Weiterbildungsgesetz novelliert werden und mehr Geld fließen, wie der Parlamentarische Staatssekretär im Kultur- und Wissenschaftsministerium, Klaus Kaiser, am Dienstag ankündigte.

Von dpa