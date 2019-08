Wegen nicht gegebener Elfmeter: Schalke-Fan zeigt Schiedsrichter an

Ein 83 Jahre alter Fußballfan aus Schermbeck am Niederrhein hat auf der Rückfahrt vom Schalke-Heimspiel am Samstag komplett die Orientierung verloren: Erst Tage nach dem Spiel gegen Bayern ist er wieder aufgetaucht. Der Mann wurde laut Polizei am späten Montag im rund 300 Kilometer entfernten niedersächsischen Wilhelmshaven gefunden. Weil der Mann Diabetiker sei und stark unterzuckert gewesen sei, sei er vorsorglich ins Krankenhaus gekommen, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Ansonsten gehe es dem 83-Jährigen gut. Zum weiteren Zustand des Mannes macht die Polizei keine Angaben.

Er hatte am Samstag auf der Rückfahrt vom Schalke-Heimspiel die Orientierung verloren und fuhr wahrscheinlich ziellos weiter. Eigentlich ist die Strecke von Gelsenkirchen nach Schermbeck nur etwa 36 Kilometer lang. Als er nicht heimkam, informierten die besorgten Verwandten die Polizei. Der Mann meldete sich erst am Sonntag, dann noch mal am Montagmorgen bei Verwandten und berichtete, dass er sich verfahren habe. Danach brach der Kontakt ab. Die Polizei suchte nach dem Senioren und dem Auto öffentlich mit einem Foto. In Wilhelmshaven erkannten Polizisten schließlich den Wagen und sprachen den 83-Jährigen an.