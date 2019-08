Flächenbrände in Bottrop entlang von Bahnlinie: Großeinsatz

Bottrop (dpa/lnw) - In Bottrop halten ausgedehnte Flächenbrände entlang der Bahnlinie zwischen Oberhausen und Gelsenkirchen die Feuerwehr in Atem. Die Brände drohten, sich auf benachbarte Grundstücke auszubreiten, teilte die Feuerwehr Bottrop am Dienstag mit. Es seien alle verfügbaren Kräfte an den verschiedenen Einsatzstellen tätig. Auch die Feuerwehr Essen habe einen Löschzug entsandt. Die Polizei beobachtete die Lage mit einem Hubschrauber.

Von dpa