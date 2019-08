Gefährliche Haustiere: Umweltministerin für strenge Regelung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die flüchtige Giftschlange von Herne sorgt auch in der Politik für neue Diskussionen über die Haltung gefährlicher Haustiere. NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) sagte am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur: «Ich persönlich bin gegen die Haltung sehr gefährlicher Tierarten in Wohnungen oder Häusern.» Ihr Ministerium prüfe gerade «die bestehenden rechtlichen Vorgaben und potenziell weitergehende Regelungen, eventuell auch eine Bundesratsinitiative.»

Von dpa