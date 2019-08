Windkraft-Monteur stirbt in 80 Metern Höhe

Walchum (dpa/lni) - Ein Monteur ist bei Arbeiten an einer Windkraftanlage im emsländischen Walchum in 80 Metern Höhe gestorben. Wie die Polizei mitteilte, hielt sich der 46 Jahre alte Mann aus Düsseldorf am Dienstag wegen Wartungsarbeiten auf der Anlage auf. Gegen 11.30 Uhr habe er seinen Kollegen gesagt, dass die Arbeiten gut verlaufen seien, er sich aber noch kurz ausruhen wolle, weil ihm schwindelig sei. Kurz wurde er bewusstlos von Kollegen entdeckt. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche starb er. Höhenretter aus Lingen bargen den Mann. Die Polizei hat Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Hinweise auf Fremdverschulden oder einen Unfall gibt es nicht.