Zahl der ausländischen Studierenden in NRW weiter gestiegen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Studierenden ohne deutschen Pass ist in Nordrhein-Westfalen weiter gestiegen. Im Wintersemester 2017/18 hätten knapp 93 400 Ausländer an den nordrhein-westfälischen Hochschulen studiert, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch mit. Ein Wintersemester zuvor seien es rund 92 130 gewesen. Zum vergangenen Wintersemester 201/19 lagen noch keine abschließenden Zahlen vor.