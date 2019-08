Auf Bitte der SPD: OB Geisel soll zur Wiederwahl antreten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Oberbürgermeister von Düsseldorf, Thomas Geisel (SPD), will sich 2020 zur Wiederwahl stellen. Der «Bild»-Zeitung (Düsseldorf-Ausgabe) sagte er: «Da meine Familie keine Bedenken hat und wenn mir weiter eine gute Gesundheit geschenkt ist, trete ich wieder an. Oberbürgermeister von Düsseldorf ist der schönste Job der Welt.» Vorher war Geisel von seiner Partei um die Spitzenkandidatur bei der Kommunalwahl gebeten worden. Geisel ist der erste Politiker, der seine Kandidatur zur OB-Wahl in Düsseldorf angekündigt hat. Die Kommunalwahlen finden im Herbst 2020 statt.

Von dpa