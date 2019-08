Sechsstellige Summe: Falsche Polizisten betrügen 63-Jährige

Essen (dpa/lnw) - Um mehrere hundertausend Euro haben falsche Polizisten eine Frau (63) aus Essen gebracht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte die Frau am Vortag einen Anruf von einem angeblichen Ermittler namens «Bachmann» bekommen. Er forderte die 63-Jährige auf, ihr Geld in der Bank abzuheben und vor dem Haus in einem Mülleimer zu deponieren. Zivile Beamte, die sich bereits in der Nähe befänden, nähmen das Vermögen zur Sicherheit an sich.

Von dpa