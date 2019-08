16 Alias-Personalien: Seriendieb in ICE gefasst

Siegburg (dpa/lnw) - Der Bundespolizei ist ein wegen zahlreicher Delikte gesuchter Seriendieb auf frischer Tat ins Netz gegangen. Ein Polizist habe beobachtet, wie der Mann in der ersten Klasse eines ICE eine Reisende bestahl, berichtete ein Polizeisprecher am Mittwoch. Ein auffällig gefalteter 50-Euro-Schein des Opfers wurde ihm zum Verhängnis, denn der Schein fand sich in seiner Tasche.