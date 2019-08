Frau mit Messer auf Straße angegriffen und verletzt

Mettingen (dpa/lnw) - Ein 28-Jähriger soll in Mettingen im Kreis Steinfurt eine Frau auf einer Straße mit einem Messer angegriffen und dabei verletzt haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, ereignete sich die Tat am Mittwoch in der Mittagszeit. Der mutmaßliche Täter wurde am Tatort festgenommen. Die 47-jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zum Gesundheitszustand der Frau konnte die Staatsanwaltschaft keine Angaben machen. Auch das Motiv des Täters ist derzeit noch unklar. Eine Mordkommission versucht die Hintergründe der Tat zu klären.

Von dpa