Mettingen (dpa/lnw) - Im Fall der am Mittwoch mit einem Messer verletzten Frau in Mettingen (Kreis Steinfurt) soll der Tatverdächtige am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Das gab die Staatsanwaltschaft Münster bekannt. Demnach werde gegen den 28-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Von dpa