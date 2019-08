Düsseldorf (dpa/lnw) - Am 15. September findet in Düsseldorf der erste autofreie Sonntag in der Innenstadt statt. An diesem Tag sind Fahrten mit Bussen, S-Bahnen, Straßen- und U-Bahnen in der gesamten Landeshauptstadt kostenlos. Im Gegenzug werden Teile der Innenstadt für den Autoverkehr gesperrt, kündigte Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) am Mittwoch an.

Von dpa