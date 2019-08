SPD fordert Ausweitung des Projekts «Wegweiser»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die SPD-Opposition im Landtag schlägt eine Ausweitung des erfolgreichen Salafismus-Präventionsprojekts «Wegweiser» auf sämtliche Formen des Extremismus vor. Bisher konzentriert sich das von der rot-grünen Vorgängerregierung in Nordrhein-Westfalen initiierte Programm auf die Bekämpfung des islamischen Extremismus. Aber auch die Nachfrage nach Präventionsangeboten in Bereichen wie dem Rechts- oder Linksextremismus nähmen zu, teilte SPD-Fraktionsvize Sven Wolf am Mittwoch mit.

Von dpa