Verschwundene Giftschlange: Notfalls wird Gas eingesetzt

Die Stadt hofft allerdings, die Schlange vorher zu finden. Am Mittwoch hätten Reptilienexperten der Feuerwehr Düsseldorf damit begonnen, die Kellerräume der vier miteinander verbundenen Mehrfamilienhäuser genauestens abzusuchen. «Die Suche wird ein paar Tage dauern», sagte Diesing weiter. Denkbar sei außerdem etwa das Aufstellen von Wärme- oder Köderfallen.

Die hochgiftige Monokelkobra war am Sonntag in einem Treppenhaus der vier miteinander verbundenen Häuser von einer Bewohnerin entdeckt worden. Die Stadt vermutet, dass die Kobra aus der Wohnung eines Mieters stammt, in der dieser 20 Giftschlangen hielt. Die Stadt geht davon aus, dass sich das gefährliche Tier noch in einem der Häuser befindet. Die 30 Bewohner der Häuser mussten nach der Entdeckung sofort ihre Wohnungen verlassen.