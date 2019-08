Köln (dpa) - Der frühere Welt-Schiedsrichter Markus Merk ist über die Fehlentscheidungen in der noch jungen Saison der Fußball-Bundesliga bei der neuen Handspielregel überrascht. «Dass die Saison so losgeht, hätte ich niemals erwartet. Das ist ein bisschen zum Verzweifeln», sagte Merk am Rande der «Express-Sportnacht» der Deutschen Presse-Agentur.

