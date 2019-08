Champions-League-Auslosung: Leverkusen droht schwere Aufgabe

Monaco (dpa/lnw) - Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen werden am Donnerstagabend in Monaco die Gegner für die Champions-League-Vorrunde zugelost. Bei der Zeremonie am Donnerstagabend (18.00 Uhr/Sky/DAZN) sind die Dortmunder im Topf 2 und müssen auf jeden Fall gegen einen europäischen Top-Club wie Titelverteidiger FC Liverpool, den FC Barcelona oder Paris Saint-Germain spielen. Leverkusen ist wie auch RB Leipzig nur in Topf 3. Es drohen mehrere hochklassige Gegner in der Gruppenphase.

Von dpa