Günstigere Regionalklasse für 1,4 Millionen Autofahrer

Berlin (dpa/lnw) - Gute Nachrichten für gut 1,4 Millionen Autofahrer in Nordrhein-Westfalen. Sie könnten bei der Haftpflichtversicherung in eine preiswertere Regionalklasse eingestuft werden. Ihre Fahrzeuge sind in einem Zulassungsbezirk angemeldet, in dem sich die Schadensbilanz bei Autounfällen verbessert hat, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Donnerstag in Berlin mitteilte. Rund 790 000 Autofahrern drohen dagegen in eine schlechtere Regionalklasse herabgestuft zu werden. Bei rund 6,7 Millionen Autobesitzern in NRW ändert sich die Haftpflichtklasse nicht.

Von dpa