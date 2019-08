Waffen aus Fabrik geschmuggelt: Durchsuchung

Wilhelmshaven/Hagen (dpa/lni) - Bei einem Schlag gegen illegalen Waffenhandel haben starke Polizeikräfte Gebäude in Wilhelmshaven und in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens durchsucht. Dabei wurden zahlreiche Waffen, Munitionsteile, Schwarzpulver, Betäubungsmittel sowie ein Fahrzeug sichergestellt. An den Einsätzen am Mittwoch mit 130 Beamten waren auch Spezialeinheiten beteiligt, wie die Staatsanwaltschaft Hagen mitteilte. Anlass waren Ermittlungen gegen einen Mitarbeiter eines Sportwaffen-Herstellers im Sauerland. Der 47-Jährige soll über Jahre hinweg halbautomatische Waffen aus der Fabrik gestohlen und in dunkle Kanäle verkauft haben.

Von dpa