Cap-Anamur-Mitbegründerin: «Ertrinken lassen geht nicht»

Köln (dpa) - Die Cap-Anamur-Mitbegründerin Christel Neudeck hat zum 40-jährigen Bestehen der Hilfsorganisation zur Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer aufgerufen. «Man darf jemanden im Meer nicht bewusst ertrinken lassen. Das ist einfach nicht möglich in einer humanitären Gesellschaft», sagte die 76 Jahre alte Neudeck am Donnerstag in Köln. «Ob diese Flüchtlinge dann alle nach Deutschland kommen und bleiben, das ist eine andere Frage. Aber dass man jemanden ertrinken lässt, das ist der Untergang des Abendlandes. Das geht einfach nicht.»

Von dpa