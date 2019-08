OVG: Kein Abschiebeschutz für Bagdad allein wegen Sicherheit

Münster (dpa/lnw) - Für die irakische Hauptstadt Bagdad besteht nicht allein aufgrund der Sicherheitslage und der humanitären Situation ein Abschiebungsschutz. Das hat das Oberverwaltungsgericht Münster in einer am Donnerstag mitgeteilten Entscheidung klargestellt. Die Sicherheitslage in Bagdad sei «aktuell nicht derart schlecht und die humanitären Verhältnisse dort nicht derart prekär», dass «ohne Weiteres» ein Anspruch auf Abschiebeschutz bestehe.

Von dpa