Schengenraum-Einreiseverbot für russischen Rechtsextremisten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen haben gegen einen in Köln aufgewachsenen russischen Rechtsextremisten ein Einreiseverbot für den Schengenraum erwirkt. Das teilt das nordrhein-westfälische Integrations- und Flüchtlingsministerium am Donnerstag mit. Zuvor hatte der Rechercheverbund von WDR, NDR und «Süddeutscher Zeitung» darüber berichtet.

Von dpa