Ladbergen -

Der CDU-Europaabgeordnete Dr. Markus Pieper aus Lotte warnt vor der Einführung einer CO-Steuer in Deutschland. „Brüssel wird den europäischen Emissionshandel aller Voraussicht nach ausweiten“, sagte er am Donnerstag in Ladbergen. Damit drohe dem deutschen Bürger eine Doppelbelastung. „Oder glauben Sie etwa, dass eine einmal eingeführte CO-Steuer wieder abgeschafft wird?“