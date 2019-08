SPD rügt Haushalt im Krisenmodus

Düsseldorf -

Die Zahlen zeugen von Optimismus: weiter wachsende Steuereinnahmen, ebenso steigende Ausgaben. Trotzdem erwecke der von Finanzminister Lutz Lienenkämper am Dienstag vorgelegte Haushaltsentwurf für das kommende Jahr „den Eindruck, als befänden wir uns in einer finanzpolitischen Krise“, spottete am Donnerstag der SPD-Finanzexperte Stefan Zimkeit am Donnerstag. Davon könne aber keine Rede sein, wenn CDU und FDP mit einer Zunahme der Steuereinnahmen von jetzt 61,5 Milliarden Euro auf 72,3 Milliarden im Jahr 2023 plane. Zudem verpasse die Landesregierung die Chance, etwas vom 142 Milliarden Euro hohen Schuldenberg abzutragen und baue stattdessen neue Stellen in Ministerien auf.