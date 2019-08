Lügde-Prozess mit weiteren Plädoyers fortgesetzt

Detmold (dpa/lnw) - Im Prozess um den hundertfachen Missbrauch von Kindern auf einem Campingplatz in Lügde werden die Plädoyers fortgesetzt. Nebenklage-Vertreter äußerten sich am Freitag in dem Verfahren am Landgericht Detmold zu dem nach ihrer Auffassung angemessenen Strafmaß für die beiden Angeklagten. Um die Opfer zu schützen, wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

Von dpa