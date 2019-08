Plädoyers der Verteidigung im Lügde-Prozess

Detmold (dpa/lnw) - Mit den Plädoyers der Verteidiger neigt sich Prozess um den hundertfachen Missbrauch von Kindern auf einem Campingplatz in Lügde an der Grenze zu Niedersachsen dem Ende. Heute haben vor dem Landgericht Detmold zunächst die Nebenklage-Vertreter Gelegenheit zu ihren Schlussworten. Dann äußern sich die Verteidiger der beiden Angeklagten Andreas V. und Mario S. zu dem nach ihrer Auffassung angemessenen Strafmaß. Auch den beiden geständigen Angeklagten steht ein Schlusswort zu. Den beiden Deutschen wird vorgeworfen, über viele Jahre hinweg in mehreren hundert Fällen Jungen und Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Das Urteil soll am 5. September verkündet werden.

Von dpa