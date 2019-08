Wenige Staus: Entspannter Start in den Freitagmorgen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Pendler und Reisende sind auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen am Freitagmorgen nur an wenigen Stellen durch Staus aufgehalten worden. Nach einer Übersicht des Landesbetriebs Straßen.NRW mussten Fahrer auf der A46 zwischen Kreuz Hilden und dem Dreieck Düsseldorf-Süd kurz vor 8 Uhr mit zehn Minuten Verzögerung in Richtung Landeshauptstadt rechnen. Nach Berechnungen des WDR-Verkehrsstudios summierten sich die Staus auf dem dichten Autobahnnetz zu dem Zeitpunkt lediglich auf 37 Kilometer.

Von dpa