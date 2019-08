Oberhausen (dpa/lnw) - Ein Angestellter (22) soll am Mittwoch in Oberhausen einen Unternehmer (31) zunächst mit einem Messer und dann mit einem Flammenwerfer aus Deospray attackiert haben. Grund für den Angriff soll ein Streit über seinen Lohn gewesen sein, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Von dpa