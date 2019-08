Reifen platzt: Wagen kracht auf Autobahnrastplatz in Lkw

Erkrath (dpa/lnw) - Schwerer Unfall auf der A3 bei Erkrath in der Nacht zu Freitag: Nachdem am Auto eines Mannes ein Reifen geplatzt war und er die Ausfahrt zu einem Rastplatz nehmen wollte, geriet der Wagen unter einen stehenden Lkw auf dem Parkplatz. Wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte, wurde der Fahrer schwer verletzt.