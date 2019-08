Raub in Düsseldorf: Spezialkräfte nehmen Verdächtigen fest

Düsseldorf/Darmstadt (dpa/lnw) - Spezialkräfte der Polizei haben am Freitag einen gesuchten Tatverdächtigen in Südhessen festgenommen. Er soll im Juli einen schweren Raub in Düsseldorf begangen haben. Damals wurde im Stadtteil Stockum eine Frau mit einer Schusswaffe bedroht und um Schmuck und Bargeld gebracht. Der Täter flüchtete damals - mit einer Warnweste bekleidet.