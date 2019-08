Giftschlange in Herne: Bewohner dürfen in Wohnungen zurück

Herne (dpa/lnw) - Im Fall der Giftschlange von Herne will die Stadt den ausquartierten Bewohnern ermöglichen, in ihre Wohnungen zurückzukehren, obwohl die Schlange sich nach wie vor in dem Gebäudekomplex aufhalten soll. Nach der Durchsuchung durch Experten der Feuerwehr Düsseldorf sei man «absolut sicher», dass sich die Schlange nicht mehr im Hausflur und in den Wohnungen befinde, sagte Ordnungsdezernent Johannes Chudziak am Freitag in Herne. Der Dachboden und der Keller würden amtlich versiegelt. Zwei Mal am Tag würden die Siegel kontrolliert. «Wir gehen davon aus, dass wir die Schlange durch unsere Maßnahmen im Gebäude isoliert haben und diese aufgrund von Wasser- und Futtermangel verenden wird.» Die erwogene Möglichkeit einer Begasung der Gebäude werde zurückgestellt.

Von dpa