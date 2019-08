Reul: Mehr verdeckte Ermittler gegen Kindesmissbrauch

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat das Landeskriminalamt angewiesen, im Bereich Kindesmissbrauch mehr verdeckte Ermittler einzusetzen. Das sagte Reul dem «Spiegel». Die verdeckten Ermittler sollen laut dem Bericht des Nachrichtenmagazins künftig in einschlägigen Internetforen auch mit sogenannten «Keuschheitsproben» arbeiten dürfen: Pornografisches Material, das oft für den Eintritt in Tauschringe hochgeladen werden muss. Ein entsprechender Antrag wollten Bayern und NRW demnach demnächst in den Bundesrat einbringen.

Von dpa