Vollsperrung der A1: Verkehr läuft reibungslos

Hagen (dpa/lnw) - Die Vollsperrung der Autobahn 1 zwischen Wuppertal und Hagen hat am Samstagvormittag noch keine Auswirkungen auf den Verkehr gezeigt. Laut Polizei seien seit Beginn der Sperrung am Freitagabend auf den umliegenden Strecken keine nennenswerten Staus verzeichnet worden. Die Umleitungen funktionierten reibungslos, hieß es. Auf der benachbarten A43 entstanden am Samstagmorgen vereinzelt Verzögerungen wegen anderer Baustellen.

Von dpa