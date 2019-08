Neue Landarzt-Studienplätze gehen zum großen Teil an Frauen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die neuen Landarzt-Studienplätze in Nordrhein-Westfalen werden zu einem Großteil von Frauen besetzt. 63 Prozent der am Ende ausgewählten Bewerbungen sei von Frauen eingereicht worden, heißt es in einer Auswertung des NRW-Gesundheitsministeriums zum Bewerbungsverfahren. Die insgesamt 145 Studenten beginnen zum Wintersemester 2019/20 erstmals über die Landarztquote ein Medizinstudium in NRW. Zuvor hatte die «Rheinische Post» (Samstag) über die Auswertung berichtet.

Von dpa