Günther Jauch schaute als Kind Thoelke und Kulenkampff

In der ersten Sendung von «Wer wird Millionär?» am 3. September 1999 sei er selbst noch ein bisschen verspannt gewesen, sagte Jauch rückblickend. Die RTL-Quizreihe feiert in dieser Woche ihr 20-jähriges Bestehen mit der Show «20 Jahre WWM» am Montag (2. September) um 20.15 Uhr. Im Prinzip habe sich die ganze Zeit über nichts geändert, sagte Jauch. «Der Kern der Sendung ist unangetastet geblieben. Die Regeln sind absolut simpel. Deshalb kann ich mich auch erst zehn Minuten später dazu schalten oder zehn Minuten vor Schluss schon ins Bett gehen. Das ist dann zwar schade, aber die Welt geht davon wirklich nicht unter.»