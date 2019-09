LED-Wand stürzt bei Auftritt von Casper und Marteria ins Publikum

Das Publikum im Seaside-Areal am Baldeneysee kochte längst. Supernova, der Song, nicht von Oasis, sondern den deutschen Rappern lief. Casper und Marteria hatten die rund 19.000 Menschen längst auf ihrer Seite, eine halbe Stunde war das Konzert vielleicht alt. Alle hüpften, alle sangen mit, als das Gewitter losbrach. Peitschender Starkregen fegte plötzlich über das Festivalgelände, Blitze zuckten auf, das Donnergrollen war nicht weit - keine Supernova, aber ein gewaltiges Sommer-Unwetter war das schon. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für Samstag Unwetterwarnungen für das Ruhrgebiet ausgegeben.

Sofort verwandelte sich das Festivalgelände, sonst ein Freibad am Baldeneysee, in großen Teilen in eine Matschwüste. Der Stimmung unter den meisten Zuschauern tat das keinen Abbruch. Woodstock-Flair lag in der Luft. Als das Konzert unterbrochen wurde, ahnten allenfalls die Besucher in den vorderen Reihen etwas von der Katastrophe, diejenigen, die den Einsturz des Bühnenteils miterlebten. Eine LED-Leinwand war vom orkanartigen Wind heruntergerissen worden und hatte 28 Menschen verletzt. Zwei davon schwer, sie schwebten in Lebensgefahr. Am Sonntagmorgen gab es für die beiden Schwerverletzten zumindest Entwarnung. Ob es sich bei den 28 Menschen um Bühnenarbeiter oder Zuschauer handelte, stand am Sonntag nicht fest.

Verzögerter Konzertabbruch

Am Abend der Veranstaltung wurde wenige Minuten nach der Konzert-Unterbrechung mitgeteilt, dass der Auftritt von Casper und Marteria gleich fortgesetzt werden würde. Die Regenfront würde gleich abziehen, man müsse einen technischen Check machen, und „bitte verteilt euch auf dem Gelände“. Viele blieben trotz des prasselnden Starkregens einfach stehen, einige suchten Schutz unter den überdachten Verkaufsständen, andere versammelten sich unter den Bäumen. Die meisten erwarteten, dass das Konzert fortgesetzt wird. Die Stimmung war außerordentlich positiv, gechillt, trotz der Wetterkapriolen.

Mit einer zweiten Durchsage, gut zehn Minuten nach dem Konzertstopp, wurde erneut versucht, das Publikum zu beruhigen und gesagt, dass an technischen Problemen gearbeitet würde. Mit der dritten Durchsage wurde der Auftritt, eine gute Viertelstunde war vorbei, abgesagt. Ein kurzes Pfeifkonzert, aber dann schoben sich die Massen zum Ausgang. Zu keinem Zeitpunkt wurde etwas von dem Bühnenunfall und den verletzten Menschen gesagt, Panik machten sich zu keinem Zeitpunkt bei der Mehrzahl der Besucher auch nur ansatzweise breit.

Unwetter-Warnung Hätte das Konzert in Anbetracht der Wetterprognose abgesagt werden müssen? Die Polizei und Staatsanwaltschaft Essen haben Ermittlungen aufgenommen. Nach Angaben der Feuerwehr hatte der Deutsche Wetterdienst gegen 19.30 Uhr eine Gewitterwarnung herausgegeben. Der Veranstalter meldet sich am Sonntag zu Wort via sozialer Netzwerke: „Diese plötzliche Wettersituation war nicht vorherzusehen. Wir haben ständig mit den Behörden, dem Veranstalter und den Einsatzkräften die Situation im Blick gehabt. Die Sicherheit unserer Gäste hat höchste Priorität. Wir betreiben den Seaside Beach schon seit knapp 15 Jahren und haben so eine plötzliche Windböe mit Starkregen noch nie erlebt.“ ...

Rettungswagen kommen schlecht durch

Allerdings wurde der Weg zu den Shuttle-Bussen oder dem eigenen Pkw zur Geduldsprobe. Es gab nur einen Ausgang, die Menschenmassen mussten zudem über eine schmale Brücke, um den Hauptweg zu erreichen. Für reguläre Schwimmbad-Benutzer dürfte das Erreichen des Freiherr-vom Stein-Weges mit dem Auto kein Problem sein, am Samstag aber für abwandernde 19.000 Zuschauer schon. Es ging nur in Trippelschritten voran, wenn überhaupt. Auch auf der Freiherr-von-Stein-Straße, dem zentralen und einzigen Weg zu den Shuttle-Bussen, hier parkten im Übrigen auch Autos, ging es für Fußgänger langsam voran. Rettungswagen hatten dagegen größte Probleme einen Weg zu finden.

Unglück bei Konzert von Marteria und Casper 1/6 Bei einem Auftritt der Rapper Marteria und Casper bei einem Open-Air-Konzert stürzte während eines schweren Unwetters eine LED-Leinwand um. Foto: Marcel Kusch

28 Menschen wurden dabei verletzt, zwei von ihnen lebensgefährlich. Foto: Marcel Kusch

Die zerbrochene LED-Leinwand liegt neben einer Bühne. Foto: Marcel Kusch

Das Konzert wurde abgebrochen. Foto: Marcel Kusch

Die genaue Unglücksursache war am Sonntag noch Gegenstand von Ermittlungen. Foto: Marcel Kusch

Das Gelände am Essener Baldeneysee wurde evakuiert. Foto: Marcel Kusch

Chaos brach nicht aus, doch gut organisiert war das dann auch nicht. Rund um das Konzertgelände war der Stadtteil Bredeney für den Durchgangsverkehr gesperrt. Wer nicht den Shuttle-Dienst benutzte, musste einen langen Fußweg zum Konzert-Areal in Kauf nehmen. Viele Zuschauer versuchten den Weg über die Brücke abzukürzen und erklommen eine mehrere Meter hohe steile Böschung, die von dem Regen komplett aufgeweicht war. Laut Polizeiangaben war das Festivalgelände um 23 Uhr geräumt, die Spurensuche nach der Katastrophe hatte da schon begonnen.

Für Casper und Marteria war das Konzert in Essen der Abschluss der „Champion Sounds Open Airs“-Tour. Bis zum Sonntagmittag hatten sie sich nicht zu den Vorfällen geäußert. Tages zuvor waren an der gleichen Stelle die Fantatischen Vier aufgetreten.