NRW-SPD: AfD-Erfolg gefährdet demokratisches Miteinander

Die NRW-Grünen zeigten sich über das Abschneiden der AfD schockiert. Es kommen jetzt mehr denn je darauf an, «klare Kante gegen Hass und Menschenfeindlichkeit zu zeigen», betonten die Landesvorsitzenden Mona Neubaur und Felix Banaszak. Die Grünen haben in Sachsen und Brandenburg ihre jeweils besten Ergebnisse bei einer Landtagswahl erzielt, blieben aber hinter den Umfrageergebnissen zurück. In beiden Ländern hätten offenbar viele Menschen verhindern wollen, dass die AfD stärkste Kraft wird und deshalb die SPD (Brandenburg) beziehungsweise die CDU (Sachsen) gewählt, heißt es in der Erklärung der Landesspitze der Grünen.

In beiden ostdeutschen Bundesländern hatte die AfD Rekordergebnisse erzielt und war zweitstärkste Kraft geworden - in Sachsen hinter der CDU, in Brandenburg hinter der SPD.