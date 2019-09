Bochums Baumgartner für ein Jahr an Wolfsberger AC verliehen

Bochum (dpa) - Fußball-Zweitligist VfL Bochum verleiht Dominik Baumgartner an den Europa-League-Teilnehmer Wolfsberger AC. Beim Tabellendritten in seiner Heimat Österreich erhält der 23 Jahre alte Verteidiger zunächst einen Vertrag bis zum Sommer 2020. Das teilte der VfL am Montag mit. In Bochum bestritt Baumgartner bislang elf Zweitligaspiele. Wolfsberg ist in der Europa League Gruppengegner von Borussia Mönchengladbach.

Von dpa