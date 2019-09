Chloraustritt: Feuerwehreinsatz an Düsseldorfer Internat

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Düsseldorfer Feuerwehr ist am Dienstagmorgen mit rund 60 Einsatzkräften wegen eines Chloraustritts im Stadtteil Kaiserswerth im Einsatz gewesen. Nach Angaben eines Sprechers war das Chlor am Schwimmbecken eines Internats ausgetreten. Wie die Feuerwehr bei Twitter schrieb, kam eine Person ins Krankenhaus. Später twitterte die Feuerwehr: «Messungen an der Einsatzstelle ergaben bislang keine gefährlichen Konzentrationen», der Einsatz werde nun zurückgefahren.