Evakuierung behindert: Polizei ermittelt gegen Senior

In Ehrenfeld hatten am Montag 4800 Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. Der Blindgänger war am Morgen bei Sondierungsarbeiten gefunden worden. Um kurz nach 19.30 Uhr wurde die Bombe erfolgreich entschärft. Fast 100 Mitarbeiter des Ordnungs- und Verkehrsdienstes, 25 Polizisten sowie Einsatzkräfte von Feuerwehr und Hilfsdiensten waren an den Maßnahmen beteiligt.