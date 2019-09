Folgenschwerer Schlag auf Schulhof: Schüler werden vernommen

Xanten (dpa/lnw) - Nach dem folgenschweren Schlag auf einem Schulhof in Xanten, bei dem ein 14-jähriger Schüler unglücklich fiel und lebensgefährlich verletzt wurde, will die Polizei Schüler als Zeugen befragen. Dazu laufen nach Polizeiangaben von Dienstag die Vorbereitungen. «Bei einer Vernehmung von Minderjährigen müssen die Eltern zustimmen, und die werden dann vorgeladen», sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Zum Zustand des Opfers machte die Polizei unter Hinweis auf den Opferschutz und auf die Minderjährigkeit des Jungen keine Angaben.

Von dpa