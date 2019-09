Unglück: Gutachter untersuchen herabgestürzte LED-Wand

Essen (dpa/lnw) - Technische Gutachter haben am Dienstag in Essen die LED-Wand unter die Lupe genommen, die am Samstag bei einem Open-Air-Konzert ins Publikum gestürzt war. Bei dem Unglück während eines Gewitters waren 28 Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Unter den Experten sei auch ein Bauingenieur gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Über eine erste Einschätzung der Experten wurde zunächst nichts bekannt. Die Gutachter würden nun einen Bericht schreiben, sagte die Sprecherin weiter. Das Unglück geschah während eines Auftritts der Rapper Marteria und Casper. Zehn Menschen kamen ins Krankenhaus, zwei schwebten zwischenzeitlich in Lebensgefahr.

Von dpa